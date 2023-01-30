"Реал" не одолел ближайшего преследователя и отпустил "Барселону" в отрыв на вершине Ла Лиги (видео)

"Сливочные" отстают от каталонцев уже на 5 очков.

Мадридский "Реал" в центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги сыграл вничью с "Реалом Сосьедад" – 0:0 .

На протяжении поединка подопечные Карло Анчелотти больше владели мячом (61% на 39%) и чаще угрожали воротам соперника (20 ударов против 8, в створ – 7 против 3), однако так и не смогли ни разу забить баскам.

Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке для запасных.

Обзор матча

"Реал" (42 очка) занимает второе место в чемпионате Испании и отстает от лидера "Барселоны" на 5 баллов. "Реал Сосьедад" идет третьим, имея 39 зачетных пунктов.

В следующем туре мадридцы 2 февраля примут "Валенсию", а баски 5 февраля дома сыграют с "Вальядолидом".

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