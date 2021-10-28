"Реал" не сумел забить сопернику в Ла Лиге, но взобрался в лидеры турнирной таблицы

"Реал" не сумел забить сопернику в Ла Лиге, но взобрался в лидеры турнирной таблицы

Неожиданная потеря очков Королевского клуба.

Мадридский " Реал " в рамках 11-го тура Чемпионата Испании сыграл дома вничью против "Осасуны" со счетом 0:0 .

Подопечные Карло Анчелотти владели территориальным преимуществом, но по количеству моментов гости не особо уступали именитому сопернику. Самый реальный шанс отличиться в этой встрече потеряли именно игроки памплонцев – в начале второго тайма они попали в штангу.

Что касается "сливочных", то их попытки не были уж слишком опасными, а потому пробить голкипера соперника своими ударами им так и не удалось. В итоге главный арбитр зафиксировал безголевую ничью.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Отметим, что в воротах Королевского клуба стоял опытный бельгиец Тибо Куртуа. Несмотря на небольшое повреждение в недавнем Эль Класико с Барселоной, 29-летний голкипер сумел восстановиться и, как следствие, получил место в стартовом составе. Сообщалось, что заменить Куртуа в игре с "Осасуной" может украинец Андрей Лунин, но он так и остался на скамейке для запасных.

Несмотря на ничью, "Реал" сумел взобраться в лидеры турнирной таблицы. В активе мадридцев 21 набранный балл. Столько же очков имеют сразу три команды — "Севилья", "Бетис" и "Реал" Сосьедад. Впрочем, Королевский клуб опережает их по лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Что касается "Осасуны", то они набрали 19 пунктов и расположились на шестой строчке.

В следующем, 12-м, туре "Реал" встретится на выезде с "Эльче", а "Осасуна", поедет в гости к "Севильи".

Добавим, что в этом туре очередную неудачу потерпела "Барселона". Из-за этого руководство клуба приняло решение уволить главного тренера.

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