"Реал" непростой победой вырвал лидерство в Ла Лиге, "Барселона" уничтожила новичка чемпионата

В воскресенье, 28 августа, мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" провели матчи 3 тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

"Барселона" в домашнем матче чемпионата Испании уничтожила новичка лиги — "Вальядолид" — 4:0 .

Счет матча открыл на 24-й минуте Роберт Левандовски. В конце первого тайма Педри удвоил преимущество "каталонцев".

В начале второй половины встречи Левандовски отличился дублем. После передачи от Усмана Дембеле поляк пробил пяткой с острого угла – мяч рикошетом от ноги соперника попал в угол ворот.

Точку в убедительной победе "Барселоны" поставил в дополнительное время Серхи Роберто.

В другом матче дня мадридский "Реал" на выезде в непростом матче победил "Эспаньол" — 1:3 .

На 12-й минуте встречи Винисиус Жуниор открыл счет по передаче Орельена Чуамене. В конце первого тайма хозяева сравняли счет – отличился Хоселу.

"Сливочным" не удавалось вернуть преимущество почти до самого конца поединка, пока Карим Бензема сначала на 88-й, а затем и в дополнительное время не поразил ворота соперника.

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 9 очков. "Барселона" с 7 очками находится на 3-й позиции.

В следующем туре "сливочные" встретятся с ближайшим преследователем в турнирной таблице — "Реалом" Бетис, а "блаугранас" определят более сильного с "Севильей".

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