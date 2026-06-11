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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Реал" объявил о назначении Моуринью главным тренером

Португалец во второй раз в карьере возглавил "сливочных".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / © Associated Press

Мадридский "Реал" объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".

Контракт 63-летнего португальца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2029 года. Финансовые детали не разглашаются.

У руля мадридского клуба Моуринью заменил Альваро Арбелоа, который накануне был уволен.

Отметим, что ранее Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В сезоне-2011/12 "сливочные" под его руководством выиграли Ла Лигу с рекордным показателем в 100 набранных очков и 121 забитым голом.

В этом сезоне мадридский гранд во второй раз подряд проиграл "Барселоне" борьбу за титул Ла Лиги. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

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Дата публикации
Количество просмотров
92
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