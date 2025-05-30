"Реал" объявил о подписании звездного футболиста "Ливерпуля"

Трент Александер-Арнольд / © Associated Press

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Правый защитник Трент Александер-Арнольд, который в мае этого года объявил о своем уходе из "Ливерпуля", стал игроком мадридского "Реала".

26-летний английский футболист подписал со "сливочными" контракт сроком до 30 июня 2031 года, сообщает официальный сайт "Королевского клуба".

Трент дебютирует за мадридцев уже на Клубном чемпионате мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США.

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Александер-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля". За главную команду мерсисайдцев он выступал с 2016 года и завоевал 9 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и дважды стал чемпионом АПЛ (2019/20, 2024/25).

Ранее сообщалось, что "Реал" объявил о назначении нового главного тренера. Вместо Карло Анчелотти, который будет работать со сборной Бразилии, мадридский гранд возглавил экс-наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

Напомним, недавно "Реал" объявил об уходе легенды клуба и обладателя "Золотого мяча" 2018 года Луки Модрича. Хорватский полузащитник покинет "бланкос" по завершении Клубного чемпионата мира-2025.