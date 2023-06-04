"Реал" объявил об уходе обладателя "Золотого мяча" и пятикратного триумфатора Лиги чемпионов

Лидер и капитан мадридского "Реала" Карим Бензема покинет команду по итогам текущего сезона.

Об этом "Королевский клуб" сообщил на своем официальном сайте.

Стороны решили не продлевать контракт, истекающий 30 июня 2023 года.

"Карьера Карима в "Реале" была примером образцового профессионализма и олицетворяла ценности нашего клуба. "Реал" Мадрид есть и всегда будет его домом, поэтому клуб желает ему и его семье всего самого лучшего на этом новом этапе его жизни", – говорится в сообщении "сливочных".

Бензема выступал за "Реал" с 2009 года. В футболке "бланкос" он провел 647 матчей, в которых забил 353 гола. Француз занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории мадридского клуба, уступая только Криштиану Роналду – 450 голов.

За 14 сезонов Карим выиграл со "сливочными" 25 трофеев: 5 раз Лигу чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 Ла Лиги, 3 Кубка и 4 Суперкубка Испании.

Отметим, что 35-летний Бензема – действующий обладатель "Золотого мяча". Официальная церемония прощания с Каримом состоится 6 июня на "Сантьяго Бернабеу".

Ранее СМИ сообщали, что следующим клубом Бензема, вероятнее всего, станет саудовский "Аль-Иттихад". Французскому форварду предлагают контракт на два сезона с зарплатой в 200 миллионов евро в год.

Ранее "Реал" также объявил об уходе полузащитника Марко Асенсио и форварда Мариано Диас. Также мадридский клуб решил досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Эденом Азаром.

Перед заключительным туром Примеры команда Карло Анчелотти занимает вторую позицию, опережая "Атлетико" на одно очко. "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании за четыре тура до финиша Ла Лиги.

В последней игре сезона "бланкос" в воскресенье, 4 июня, примут "Атлетик" из Бильбао.

Читайте также:

ПСЖ потерпел фиаско в прощальном матче Месси и Рамоса – фанаты снова освистали аргентинца (видео)

Защитили титул: определился обладатель Кубка Германии по футболу

Украинский футболист, приостановивший выступления за польский клуб и вступивший в ВСУ, погиб на войне