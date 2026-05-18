"Реал" объявил об уходе шестикратного победителя Лиги чемпионов

Дани Карвахаль / © Associated Press

Мадридский "Реал" объявил, что капитан команды Дани Карвахаль покинет клуб после завершения сезона-2025/26.

Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

Мадридский клуб поблагодарил 34-летнего испанца, назвав его "одной из величайших легенд "Реала" и мирового футбола".

Карвахаль находился в системе "Реала" с 2002 года. За это время он провел 23 сезона в структуре "Королевского клуба", из которых 13 — в первой команде.

Вместе с мадридцами защитник завоевал 27 трофеев, среди которых шесть побед в Лиге чемпионов, четыре титула чемпиона Испании и два Кубка Испании.

За основную команду "Реала" футболист провел 450 матчей и забил 14 голов.

В составе сборной Испании он является победителем Евро-2024 и Лиги наций-2022/23. За национальную команду Карвахаль сыграл 52 поединка, отличившись одним голом.

В этом сезоне "Реал" во второй раз подряд проиграл "Барселону" борьбу за титул Ла Лиги.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, вскоре клуб возглавит Жозе Моуринью — португальский специалист заменит на посту Альваро Арбелоа.

