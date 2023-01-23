"Реал" обыграл "Атлетик" и приблизился к "Барселоне" – Бензема догнал легенду "сливочных" (видео)

Подопечные Карло Анчелотти сократили отставание от лидера чемпионата до трех очков.

Мадридский "Реал" на выезде победил "Атлетик" Бильбао в центральном матче 18-го тура испанской Ла Лиги – 0:2 .

"Сливочные" вышли вперед в середине первого тайма. На 24-й минуте Карим Бензема отличился после передачи Марко Асенсио.

Для французского форварда этот забитый мяч стал девятым в этом сезоне, а всего 228-м в Ла Лиге.

Действующий обладатель "Золотого мяча" вышел на второе место среди лучших бомбардиров "бланкос" в чемпионате Испании, сравнявшись с другим легендарным нападающим мадридцев Раулем. Больше голов за "Королевский клуб" в Примере забил только Криштиану Роналду – 311.

228 — @Benzema ha scored his 228th goal in #LaLiga and equals Raúl González as second @realmadriden top scorer in the competition ( @Cristiano, 311). Historical. pic.twitter.com/CnxoeTcIR8 — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2023

"Атлетик" пытался отыграться и избежать поражения, создавая давление на ворота "Реала". За этот матч баски нанесли 18 ударов по воротам соперника против 10 у подопечных Карло Анчелотти. Однако забить хозяевам так и не удалось.

А вот "сливочные" на 90-й минуте отличились вторым голом – итог поединка результативным ударом подбил Тони Кроос, которому ассистировал Родриго.

Обзор матча

"Реал" набрал 41 очко и уменьшил отставание от лидера чемпионата – "Барселоны" – до трех баллов. "Атлетик" имеет 26 пунктов в своем активе и занимает восьмую строчку.

В следующем туре мадридцы 29 января примут "Реал Сосьедад", а баски в тот же день на выезде встретятся с "Сельтой".

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