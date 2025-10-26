"Реал" обыграл "Барселону" и укрепил лидерство в Ла Лиге

"Реал" Мадрид – "Барселона" / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" дома победил каталонскую "Барселону" в центральном матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля могли открывать счет на 12-й минуте встречи, но гол Килиана Мбаппе был отменен из-за офсайда.

На 22-й минуте "сливочные" забили уже по правилам – Мбаппе нанес точный удар в дальний угол после передачи Джуда Беллингема.

Реклама

На 38-й минуте каталонцы отыгрались – Фермин Лопес расстрелял ворота с прострела Маркуса Рашфорда с левого фланга.

Однако на перерыв подопечные Хаби Алонсо все равно ушли лидерами – на 43-й минуте Беллингем отправил мяч в пустые ворота, воспользовавшись ассистом Эдера Милитао.

На старте второго тайма "Королевский клуб" имел отличный шанс увеличить свое преимущество в счете, но Мбаппе на 52-й минуте не реализовал пенальти – удар француза отразил голкипер "сине-гранатовых" Войцех Щенсный.

На последних секундах матча "блаугранас" остались в меньшинстве – на 90+10-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Педри.

Реклама

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных – он еще не сыграл ни одного поединка за клуб в этом сезоне. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Реал" (27 очков) укрепил свое лидерство в Ла Лиге. "Барселона" (22 балла) осталась на втором месте.

В следующем туре "сливочные" 1 ноября примут "Валенсию", а подопечные Ханси Флика днем позже дома сразятся с "Эльче".