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"Реал" обыграл "Боруссию" и стал последним полуфиналистом Клубного чемпионата мира-2025 (видео)
За выход в финал "сливочные" посоревнуются с ПСЖ.
Мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде завершился со счетом 3:2.
Уже на 10-й минуте встречи подопечные Хаби Алонсо открыли счет – Гонсало Гарсия замкнул прострел Арды Гюлера.
Отметим, что Гонсало сделал пятое результативное действие в пяти матчах на этом турнире. В активе 21-летнего испанского форварда четыре гола и один ассист.
На 20-й минуте "сливочные" удвоили свое преимущество в счете – левый защитник "Королевского клуба" Фран Гарсия поразил ворота соперника после передачи, которую отдал Трент Александер-Арнольд.
В компенсированное ко второму тайму время, на 90+3-й минуте, немецкий клуб сократил отставание благодаря голу Максимильяна Байера.
Однако испанский коллектив на 90+4-й минуте вернул себе гандикап в два мяча – Килиан Мбаппе забил с передачи Гюлера, который завершил матч с двумя ассистами.
Но это был еще не конец. На 90+8-й минуте "шмели" забили во второй раз. Защитник "Реала" Дин Хейсен получил прямую красную карточку за фол в собственной штрафной площадке, а Серу Гирасси реализовал пенальти, установив окончательный счет в противостоянии.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Обзор матча "Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд
Будет добавлен в скором времени.
В полуфинале "Реал" сыграет с французским ПСЖ, который в четвертьфинале победил немецкую "Баварию" (2:0). Поединок состоится в среду, 9 июля.
В другом полуфинале во вторник, 8 июля, сразятся бразильский "Флуминенсе" и английский "Челси".
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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.