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"Реал" обыграл "Интер" в центральном матче стартового тура Лиги чемпионов
Победу подопечным Жозе Моуринью принесли голы Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде.
Мадридский "Реал" на своем поле обыграл миланский "Интер" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:1.
Испанский клуб открыл счет на 14-й минуте встречи — Килиан Мбаппе забил с передачи Браима Диаса.
Для 27-летнего француза этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов. Он догнал экс-форварда "Реала" Рауля, с которым теперь делит пятое место в списке лучших бомбардиров в истории самого престижного еврокубка.
Больше забили только Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).
На 23-й минуте подопечные Жозе Моуринью удвоили свое преимущество в счете — Федерико Вальверде обокрал голкипера "нерадзурри" Хосепа Мартинеса, который неудачно пошел в дриблинг против уругвайского полузащитника, и отправил мяч в ворота.
Во втором тайме чемпион Италии сократил отставание — на 77-й минуте Карлос Аугусто замкнул прострел Лаутаро Мартинеса с правого фланга. Однако забить еще и избежать поражения команда Кристиана Киву не сумела.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Сначала 27-летний украинский вратарь вообще не попал в заявку "сливочных" на игру с "нерадзурри" из-за якобы гриппа, но потом все же был включен в список игроков, которые могут выйти на поле.
Во втором туре Лиги чемпионов мадридцы 14 октября на выезде сразятся с итальянской "Ромой", а миланский клуб днем ранее примет бельгийский "Брюгге".
Ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров будет судить матч ПСЖ в Лиге чемпионов.