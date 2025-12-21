"Реал" обыграл "Севилью" и вплотную приблизился к "Барселоне" в Ла Лиге

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Севилью" в матче 17-го тура испанской Ли Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:0 .

"Сливочные" открыли счет на 38-й минуте встречи – Джуд Беллингем забил гол после передачи Родриго.

На 68-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Маркао.

На 86-й минуте подопечные Хаби Алонсо закрепили свое преимущество – Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что Лунин в этом сезоне сыграл всего два матча за "Реал" – против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и с "Талаверой" в Кубке Испании, где впервые вышел на поле с капитанской повязкой "бланкос" .

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Севилья"

После этой победы "Реал" (42 очка) продолжает занимать второе место в таблице Ла Лиги, сократив отставание от лидера "Барселоны", которая имеет матч в запасе, до одного очка. "Севилья" (20 баллов) находится на девятой позиции.

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" примут "Бетис", а "нервионцы" дома сыграют с "Леванте". Оба матча состоятся 4 января 2026 года.