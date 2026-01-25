"Реал" обыграл "Вильярреал" и вышел на первое место в Ла Лиге

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Вильярреал" в матче 21 тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм прошел без забитых голов, а во второй половине встречи подопечные Альваро Арбелоа вырвали победу.

Сначала на 47-й минуте "сливочные" открыли счет благодаря голу Килиана Мбаппе. А на 90+4-й минуте французский форвард оформил дубль, реализовав пенальти.

Благодаря этому Мбаппе увеличил свой отрыв в бомбардирской гонке Примеры. На его счету уже 21 забитый мяч в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Вильярреал" – "Реал" Мадрид

После этой победы "Реал" (51 очко) как минимум временно поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Королевский клуб" на 2 балла опережает "Барселону", которая имеет матч в запасе. "Вильярреал" (41 пункт) занимает четвертую позицию.

В следующем туре Ла Лиги "бланкос" 1 февраля примут "Райо Вальекано", а "Желтая субмарина" 31 января на выезде сыграет с "Осасуной".

Перед этим, 28 января, оба клуба проведут поединки заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов: "Реал" на выезде сразится с "Бенфикой", а "Вильярреал" приедет в гости к "Байеру".