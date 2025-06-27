ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
975
Время на прочтение
1 мин

"Реал" одержал разгромную победу и с первого места вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Сливочные" разбили австрийский "Зальцбург" и в 1/8 финала сыграют с "Ювентусом".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Зальцбург" – "Реал" Мадрид

"Зальцбург" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" разгромил австрийский "Зальцбург" в матче заключительного, третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершился со счётом 0:3.

В конце первого тайма "сливочные" дважды поразили ворота соперника – на 40-й минуте счет открыл Винисиус Жуниор , а на 45+3-й преимущество испанского гранда укрепил Федерико Вальверде.

Во втором тайме мадридцы довели дело до разгрома – на 84-й минуте результативным ударом отличился Гонсало Гарсия.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота команды защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Зальцбург" – "Реал" Мадрид

Благодаря этой победе "Реал" (7 очков) занял первое место в группе H и вышел в плей-офф. В 1/8 финала подопечные Хаби Алонсо сразятся с итальянским "Ювентусом", который финишировал на второй позиции в квартете G.

В другом матче последнего тура группы H саудовский "Аль-Хиляль" (5 баллов) обыграл мексикаскую "Пачуку" (2:0) и со второй строчки пробился в 1/8 финала, где встретится с "Манчестер Сити".

"Зальцбург" (4 пункта) и "Пачука" (0) завершили свои выступления на турнире.

На нашем сайте доступно полное расписание и результаты всех матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Также вы можете просмотреть итоговые турнирные таблицы во всех группах Клубного чемпионата мира-2025.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie