"Реал" одержал разгромную победу и с первого места вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Зальцбург" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" разгромил австрийский "Зальцбург" в матче заключительного, третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершился со счётом 0:3 .

В конце первого тайма "сливочные" дважды поразили ворота соперника – на 40-й минуте счет открыл Винисиус Жуниор , а на 45+3-й преимущество испанского гранда укрепил Федерико Вальверде.

Во втором тайме мадридцы довели дело до разгрома – на 84-й минуте результативным ударом отличился Гонсало Гарсия.

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота команды защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Зальцбург" – "Реал" Мадрид

Благодаря этой победе "Реал" (7 очков) занял первое место в группе H и вышел в плей-офф. В 1/8 финала подопечные Хаби Алонсо сразятся с итальянским "Ювентусом", который финишировал на второй позиции в квартете G.

В другом матче последнего тура группы H саудовский "Аль-Хиляль" (5 баллов) обыграл мексикаскую "Пачуку" (2:0) и со второй строчки пробился в 1/8 финала, где встретится с "Манчестер Сити".

"Зальцбург" (4 пункта) и "Пачука" (0) завершили свои выступления на турнире.

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