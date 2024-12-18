"Реал" одержал разгромную победу и стал обладателем Межконтинентального кубка-2024

В финале "сливочные" разобрались с мексиканской "Пачукой".

Мадридский "Реал" стал победителем Межконтинентального кубка-2024. В финале испанский клуб разгромил мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0 .

Решающий поединок турнира состоялся в среду, 18 декабря, на стадионе "Лусаил" в Дохе (Катар).

На 37-й минуте "сливочные" открыли счет во встрече – Килиан Мбаппе забил после передачи Винисиуса Жуниора, который накануне был признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

На старте второго тайма подопечные Карло Анчелотти развили свое преимущество – на 53-й минуте Родриго отличился голом, воспользовавшись пасом Мбаппе.

Окончательный счет игры был установлен на 84-й минуте, когда пенальти реализовал Винисиус Жуниор.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных, ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что мадридский гранд автоматически попал в финал турнира как действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, "Реал" стал первым триумфатором возрожденного Межконтинентального кубка ФИФА. Ранее турнир проводился с перерывами в 1960-2004 годах.

Напомним, Клубный чемпионат мира был реформирован. Летом 2025 года он состоится в новом расширенном формате с участием 32 команд из шести футбольных конфедераций.

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