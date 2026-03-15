"Реал" одержал разгромную победу и вплотную приблизился к "Барселоне" в Ла Лиге

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на своем поле разгромил "Эльче" в матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 4:1 .

"Сливочные" открыли счет под занавес первого тайма — на 39-й минуте отличился Антонио Рюдигер. Спустя пять минут Федерико Вальверде увеличил преимущество хозяев поля.

После перерыва подопечи Альваро Арбелоа довели дело до разгрома — на 66-й минуте точный удар нанес Дин Хейсен.

На 85-й минуте гости сократили отставание в счете благодаря автоголу Мануэля Анхеля. Однако на 89-й минуте Арда Гюлер вернул "Королевскому клубу" гандикап в три мяча.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь поединок провел на скамейке запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

После этой победы "Реал" (66 баллов) продолжает занимать второе место в таблице Ла Лиги, уменьшив отставание от лидера "Барселоны" до одного очка, но у каталонцев есть матч в запасе.

"Эльче" (26 пунктов) остался на 17-й позиции, опережая зону вылета на одно очко.

В следующем туре "Реал" 22 марта примет "Атлетико", а "Эльче" днем ранее дома встретится с "Мальоркой".

Перед этим "Реал" во вторник, 17 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". В первой игре мадридцы дома разгромили соперника со счетом 3:0.