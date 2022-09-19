"Реал" одолел "Атлетико" в мадридском дерби и отвоевал первую строчку Ла Лиги (видео)

В воскресенье, 18 сентября, в центральном матче шестого тура испанской Ла Лиги сошлись мадридские гранды - "Реал" и "Атлетико".

"Реал" обыграл "Атлетико" в выездном матче 6-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Ванда Метрополитано" завершился со счетом 1:2 .

На 18-й минуте "сливочные" вышли вперед - голом отличился бразильский нападающий Родриго после передачи Орельена Тчуамени.

На 36-й минуте подопечные Карло Анчелотти укрепили свое преимущество. Второй мяч в ворота "матрасников" отправил Федерико Вальверде.

Сократить отставание команде Диего Симеоне удалось только в конце встречи. На 83-й минуте надежду хозяевам подарил гол Марио Эрмосо, который вышел во втором тайме на замену.

Однако спастись от поражения "матрасникам" оказалось не по силам. В компенсированное время не обошлось без нервов - Эрмосо в течение нескольких минут заработал две желтые карточки и был удален с поля.

Обзор матча

Благодаря триумфу в дерби "Реал" (18 очков) обошел "Барселону" (16 баллов) и вернул себе лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. "Сливочные" выиграли каждый из шести матчей на старте Примеры.

"Атлетико" занимает седьмую позицию, имея 10 пунктов в своем активе.

В следующем туре "Реал" 2 октября примет "Осасуну", "матрасники" днем ​​ранее сыграют на выезде с "Севильей".

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