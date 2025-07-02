"Реал" одолел "Ювентус" и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира (видео)

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" обыграл туринский "Ювентус" в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. Поединок на арене "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс завершился со счетом 1:0 .

Автором единственного забитого мяча на 54-й минуте стал Гонсало Гарсия, для которого это уже третий гол на этом турнире. Ассистировал ему Трент Александер-Арнольд.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Ювентус"

В четвертьфинале "Реал" сыграет с триумфатором матча "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Монтеррей" (Мексика), который состоится 2 июля, в 04:00 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось, кто уже вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.