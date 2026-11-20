Тибо Куртуа / © Associated Press

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Мадридский "Реал" официально объявил о продлении контракта с бельгийским голкипером Тибо Куртуа.

Новое соглашение 34-летнего вратаря рассчитано до 30 июня 2028 года, говорится на официальном сайте "сливочных".

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Куртуа является основным голкипером "Королевского клуба" и конкурентом украинца Андрея Лунина за место в стартовом составе.

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Куртуа присоединился к "Реалу" в 2018 году. За девять сезонов в составе мадридского клуба он провел 348 матчей и завоевал 14 трофеев, среди которых две победы в Лиге чемпионов, три титула Ла Лиги, три Суперкубка Испании и один Кубок Испании.

В этом сезоне Куртуа провел 15 матчей за "Реал" во всех турнирах, тогда как Лунин сыграл лишь один официальный поединок — победное Эль Классико против "Барселоны" (2:1).

Лунин стал игроком "Реала" в 2018 году, перейдя из луганской "Зари". Действующий контракт украинца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Жозе Моуринью похвалил Лунина после победы в Эль Классико.

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