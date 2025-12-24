ТСН в социальных сетях

162
"Реал" официально отправил звездного бразильского вундеркинда в аренду во Францию

19-летний Эндрик до конца сезона будет играть за "Лион".

Эндрик

Эндрик / © Associated Press

Французский "Лион" объявил о переходе форварда мадридского "Реала" Эндрика.

19-летний бразильский футболист присоединился к "ткачам" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/26.

Отметим, что аренда бразильца обойдется "Лиону" в один миллион евро. Опция выкупа не предусмотрена.

Клубы также договорились о распределении финансовой нагрузки – французская сторона будет покрывать 50% заработной платы бразильца.

Эндрик / facebook.com/olympiquelyonnais

Эндрик / facebook.com/olympiquelyonnais

В этом сезоне Эндрик сыграл всего три матча за "Реал" во всех турнирах, суммарно проведя на поле 99 минут. Результативными действиями нападавший не отличался.

Сейчас "Лион" идет на пятом месте в чемпионате Франции, имея 27 очков после 16 матчей. Команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки на 10 баллов отстает от лидера чемпионата "Ланса", который опережает на один пункт ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного.

"Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 42 балла за 18 матчей. Подопечные Хаби Алонсо на 4 очка отстают от лидирующей "Барселоны".

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе повторил исторический бомбардирский рекорд Криштиану Роналду в "Реале".

