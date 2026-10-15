"Реал" оформил невероятный камбэк и вырвал победу над "Ромой" в Лиге чемпионов

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Рому" в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 3:4.

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте встречи — гол забил Мартен де Рон.

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Через пять минут Килиан Мбаппе точным ударом вернул равенство на табло.

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На старте второго тайма итальянский клуб шокировал соперника двумя голами: дубль оформил Дониелл Мален, отличившись на 51-й и 57-й минутах.

Однако в конце противостояния подопечные Жозе Моуринью совершили невероятный камбэк. Сначала Карлос Эспи на 83-й минуте отыграл один мяч, а уже через две минуты Эндрик сравнял счет.

А на 90-й минуте "сливочные" забили победный гол, автором которого стал Антонио Рюдигер.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

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Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не сыграл ни одного поединка за мадридцев.

В первом туре самого престижного еврокубка "Реал" обыграл миланский "Интер" (2:1), а "Рома" сыграла вничью с турецким "Фенербахче" (1:1).

В третьем туре Лиги чемпионов "бланкос" 21 октября примут немецкий "РБ Лейпциг", а "волки" днем ранее дома сыграют против братиславского "Слована".

Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел АЕК во втором туре Лиги чемпионов.

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