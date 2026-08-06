"Реал" оформил один из самых дорогих трансферов в истории

Ян Диоманде / © Associated Press

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Мадридский "Реал", который в июне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, совершил еще один громкий трансфер — "сливочные" приобрели вингера "Лейпцига" Яна Диоманде.

Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".

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19-летний ивуариец подписал с мадридским грандом контракт на 7 сезонов — до лета 2033 года.

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По информации СМИ, стоимость трансфера составила 125 миллионов евро + 15 миллионов евро возможных бонусов, что может сделать Диоманде самым дорогим игроком в истории клуба — он превзойдет рекорд трансфера Джуда Беллингема (127 миллионов евро).

В прошлом сезоне Диоманде забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах за немецкий клуб. Летом прошлого года "Лейпциг" заплатил "Леганесу" за вингера 20 миллионов евро.

Диоманде стал уже пятым новичком "Реала" этим летом. Ранее мадридцы подписали испанского защитника "Челси" Марка Кукурелью, португальского хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силву, французского защитника "Ливерпуля" Ибраиму Конате и нидерландского защитника миланского "Интера" Дензела Дюмфриса.

Ранее сообщалось, что форвард "Реала" перешел в клуб АПЛ.

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