"Реал" оформил сумасшедший камбэк и разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов (видео)

"Сливочные" проигрывали 0:2 после первого тайма, но во втором забили пять безответных мячей.

Мадридский "Реал" одержал волевую победу над дортмундской "Боруссией" в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 5:2 .

В первом тайме немецкий клуб дважды поразил ворота хозяев – на 30-й минуте счет открыл Дониелл Мален, а через четыре минуты преимущество "шмелей" укрепил Джейми Байно-Гиттенс.

Однако во втором тайме "сливочные" совершили суперкамбэк, забив в ворота дортмундцев пять безответных мячей.

Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор – бразильский форвард, который в этом году является фаворитом на "Золотой мяч", оформил хет-трик. Также по одному голу занесли в свой актив Антонио Рюдигер и Лукас Васкес.

Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных – ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Реал" с 6 очками поднялся на девятое место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ. "Боруссия" Дортмунд также имеет 6 баллов и опустилась на пятую позицию.

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти примут итальянский "Милан", а команда Нури Шахина дома сыграет против австрийского "Штурма". Матчи состоятся 5 ноября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

"Шахтер" с автоголом и отбитым пенальти Ризныка уступил "Арсеналу" в Лиге чемпионов (видео)

Барселона – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Рома – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы