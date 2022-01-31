"Реал" оформил трансферную бомбу, переманив самого дорогого футболиста мира — Bild

Он достанется "сливочным" бесплатно.

Мадридский " Реал ", похоже, подорвет трансферный рынок летом 2022 года.

Как сообщает Bild, Королевский клуб оформил переход звездного форварда французского ПСЖ – Килиана Мбаппе.

Отмечается, что президент мадридцев Флорентино Перес сумел убедить 23-летнего француза перейти в его команду. Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ и летом переберется в "сливочные". Испанцам Мбаппе достанется бесплатно, ведь его контракт с парижанами истекает именно летом 2022-го.

Килиан будет получать в Испании безумные деньги. За каждый год игры в футболке "Реала" французу будут платить 50 млн. евро (правда, эта сумма не учитывает уплаты налогов). Впрочем, Мбаппе гарантированно станет самым оплачиваемым футболистом мира.

Официально о переходе Мбаппе в "Реал" должно стать известно, когда клубы встретятся в очном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.