"Реал" оштрафовал звездных футболистов на большие суммы за драку на тренировке
"Королевский клуб" финансово наказал Федерико Вальверде и Орельена Чуамени за нарушение дисциплины.
Мадридский "Реал" оштрафовал звездных полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Чуамени, которые дважды за два дня подрались на тренировке перед матчем чемпионата Испании против "Барселоны".
На обоих игроков был наложен штраф в размере 500 тысяч евро с каждого, сообщается на официальном сайте "сливочных".
По информации "Реала", оба футболиста полностью раскаялись за то, что произошло, и попросили прощения друг у друга, одноклубников, тренерского штаба и болельщиков.
Также они выразили готовность принять любое наказание, которое клуб сочтет уместным.
В этих обстоятельствах "Реал" решил наложить на уругвайца и француза финансовый штраф, завершив внутреннее расследование скандального инцидента.
За четыре тура до конца сезона "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 11 очков.
Уже в воскресенье, 10 мая, каталонцы могут оформить чемпионство. Для этого им достаточно не проиграть "Реалу" в домашнем Эль Классико. Поединок на стадионе "Камп Ноу" начнется в 22.00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин впервые в сезоне провел "сухой" матч за "Реал".