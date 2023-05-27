"Реал" осилил финалиста Лиги Европы и увеличил свои шансы на "серебро" Примеры (видео)

Украинец Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных.

Мадридский "Реал" на выезде победил "Севилью" в матче 37-го тура испанской Ла Лиги – 1:2 .

Хозяева поля повели в счете уже на третьей минуте – точный удар нанес Рафа Мир.

"Сливочные" отыгрались на 29-й минуте, когда Родриго забил гол прямым ударом со штрафного.

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти вырвали победу. На 69-й минуте Родриго оформил дубль – бразилец завершил быструю контратаку "бланкос" после передачи Тони Крооса.

Отметим, что "Севилья" доигрывала поединок в меньшинстве. На 83-й минуте Маркос Акунья получил прямую красную карточку за жесткий фол против Дани Себальоса.

Украинский голкипер "Королевского клуба" Андрей Лунин остался в запасе на эту встречу.

Обзор матча

После этой победы "Реал" (77 очков) закрепился на втором месте в Примере. "Сливочные" опережают "Атлетико" на четыре балла – "матрасники" 28 мая примут "Реал" Сосьедад.

"Севилья" (49 пунктов) осталась на десятой позиции в турнирной таблице. В то же время "нервионцы" еще могут квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для этого им нужно обыграть итальянскую "Рому" в финале Лиги Европы, который состоится в среду, 31 мая.

В заключительном туре Ла Лиги 4 июня "Реал" примет "Атлетик" Бильбао, а "Севилья" на выезде встретится с "Реалом" Сосьедад.

Напомним, "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/23. Для "блаугранас" это 27-е чемпионство в истории, а также первое под руководством Хави.

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