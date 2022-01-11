"Реал" отправит Лунина набираться игровой практики в непобедимый клуб Лиги чемпионов — СМИ

Мадридский клуб поставил потенциальному арендатору важное условие.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может оказаться в Амстердаме.

Об этом сообщает DefensaCentral.

Отмечается, что "сливочные" готовы отпустить своего номинально второго вратаря в "Аякс" на правах аренды при одном условии.

"Реал" требует гарантий регулярной игровой практики для украинского вратаря в нидерландском клубе. Это является определяющим условием в переговорах между "бланкосом" и любым заинтересованным в услугах Лунина клубом.

Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро;

С того времени Лунин сдавался в аренды "Леганесу", "Вальядолиду" и " Овьедо ", суммарно за которые провел 29 поединков. Пока в его активе за "Реал" всего два матча, и оба против "Алькояно".

Добавим, что "Реал" является лидером Примеры. В активе "сливочных" 49 очков после 21 тура. Отрыв от второго места, на котором идет "Севилья", составляет пять баллов, однако "нервийцы" провели на игру меньше.

Свой следующий матч команда Анчелотти проведет 19 января, когда в рамках 1/8 Кубка Испании отправится в гости в "Эльче".

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