"Реал" перед четвертьфиналом Лиги чемпионов в зрелищной "перестрелке" проиграл "Вильярреалу" (видео)

"Сливочные" почти окончательно простились с надеждами на чемпионский титул Примеры.

Мадридский "Реал" в домашнем матче 28-го тура испанской Ла Лиги уступил "Вильярреалу" – 2:3 .

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте встречи – мяч в свои ворота срезал защитник "Желтой субмарины" Пау Торрес.

Перед перерывом гости отыгрались – на 39-й минуте голом отличился Сэмюэл Чуквуэзе.

В начале второго тайма "бланкос" снова вырвались вперед усилиями Винисиуса Жуниора.

Однако на 70-й минуте "Вильярреал" во второй раз в этом матче сравнял счет – Хосе Луис Моралес восстановил паритет в напряженном противостоянии.

Победу "Желтой субмарине" принес Чуквуэзе, на 80-й минуте оформивший дубль.

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

"Реал" (59 очков) остался на втором месте в Ла Лиге. Отставание команды Карло Анчелотти от "Барселоны" продолжает составлять 12 баллов. В понедельник, 10 апреля, подопечные Хави на "Камп Ноу" примут "Жирону" украинца Виктора Цыганкова и могут увеличить отрыв на вершине Примеры.

"Вильярреал" (47 пунктов) поднялся на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

В следующем туре "сливочные" 15 апреля на выезде сыграют против "Кадиса". В этот же день "Вильярреал" примет "Вальядолид".

Кроме того, в среду, 12 апреля, "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде встретится с "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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