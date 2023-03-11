"Реал" перед матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем" вернулся на победную тропу в Примере (видео)

Команда Карло Анчелотти сократила отставание от "Барселоны" до шести очков.

Мадридский "Реал" на своем поле разобрался с "Эспаньолом" в матче 25-го тура испанской Ла Лиги – 3:1 .

Гости неожиданно вышли вперед уже на 8-й минуте поединка – отличился бывший игрок "сливочных" Хоселу.

Но еще до перерыва мадридцы ответили своими двумя голами. На 22-й минуте счет сравнял Винисиус Жуниор, а на 39-й минуте Эдер Милитао помог "Реалу" вырваться в лидеры.

В компенсированное ко второму тайма время точку в игре поставил Марко Асенсио.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

"Реал" (56 очков) прервал трехматчевую серию без побед во всех турнирах и продолжает идти на втором месте в Примере – отставание от "Барселоны" сократилось до шести баллов. "Эспаньол" (27 пунктов) остался на 13-й позиции.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 19 марта на выезде сыграют с "Барселоной". Днем ранее "Эспаньол" дома встретится с "Сельтой".

Напомним, в среду, 15 марта, "Реал" в Мадриде сыграет с "Ливерпулем" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд в Англии завершилась победой "бланкос" со счетом 2:5.

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