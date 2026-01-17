"Реал" после сенсационного вылета из Кубка Испании одолел аутсайдера Ла Лиги

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" обыграл "Леванте" в домашнем матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счётом 2:0 .

Оба гола "сливочные" забили во втором тайме. На 58-й минуте счет во встрече открыл Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 65-й минуте преимущество "Королевского клуба" укрепил Рауль Асенсио, которому ассистировал Арда Гюлер.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин не попал в заявку на этот поединок из-за травмы.

Это первая победа "Реала" под руководством Альваро Арбелоа, который возглавил клуб после увольнения Хаби Алонсо.

В дебютном матче под руководством Арбелоа "бланкос" с Луниным в воротах сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв "Альбасете" со второго дивизиона.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Леванте"

После этой победы "Реал" (48 очков) остался на втором месте в Ла Лиге. Мадридский гранд на один пункт отстает от лидера "Барселоны", которая имеет игру в запасе. "Леванте" (14 баллов) занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре "Реал" 24 января на выезде сыграет с "Вильярреалом", а "Леванте" днем ранее примет "Эльче".

Перед этим "сливочные" 20 января дома встретятся с "Монако" в матче основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что дубль Ваната принес "Жироне" третью победу подряд в Ла Лиге.