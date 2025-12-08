"Реал" потерпел неожиданное поражение и дал "Барселоне" оторваться на вершине Ла Лиги

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе / © Associated Press

Мадридский "Реал" на своем поле неожиданно уступил "Сельте" в матче 15-го тура испанской Ли Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм закончился без забитых голов. Сразу после перерыва гости открыли счет во встрече – на 53-й минуте гол забил Виллиот Сведберг.

На 64-й минуте "сливочные" остались в меньшинстве – Фран Гарсия получил две желтые карточки в течение двух минут и был удален с поля.

В компенсированное время подопечные Хаби Алонсо остались вдевятером – на 90+2-й минуте красную карточку за неспортивное поведение заработал Альваро Каррерас.

На 90+3-й минуте "Сельта" окончательно сняла вопрос о победителе – Сведберг закрепил преимущество галисийцев, оформив дубль.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что Лунин в этом сезоне сыграл только один матч за "Реал" – 26-летний украинец пропустил три гола в поединке Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Сельта"

После этого матча "Реал" (36 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги – мадридцы отстают от лидера чемпионата "Барселоны" уже на 4 балла. "Сельта" (19 пунктов) поднялась на десятую строчку.

В следующем туре Ла Лиги "бланкос" 14 декабря на выезде встретятся с "Алавесом", а галисийцы в тот же день примут "Атлетик" Бильбао.

Перед этим оба клуба проведут еврокубковые поединки: "Реал" 10 декабря дома сыграет против английского "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, а "Сельта" днем позже будет принимать итальянскую "Болонью" в Лиге Европы.