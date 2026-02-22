"Реал" потерпел сенсационное поражение и рискует потерять лидерство в Ла Лиге

"Осасуна" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эль Садар" в Памплоне завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля открыли счет на 38-й минуте встречи — пенальти реализовал Анте Будимир.

Во втором тайме "сливочные" отыгрались — на 73-й минуте отличился Винисиус Жуниор.

Но на последней минуте основного времени "Осасуна" вырвала сенсационную победу благодаря точному удару Рауля Гарсии.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Осасуна" – "Реал" Мадрид

После этого поражения "Реал" (60 очков) продолжает занимать первую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, но рискует лишиться лидерства по итогам тура. Мадридцы всего на 2 балла опережают "Барселону", которая имеет матч в запасе. "Осасуна" (33 пункта) находится на 9-м месте.

В следующем туре Ла Лиги "бланкос" 2 марта примут "Хетафе", а "Осасуна" днем ранее на выезде сыграет с "Валенсией".

Перед этим "Реал" 25 февраля проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".