"Реал" прервал длительную победную серию, неожиданно потеряв очки с аутсайдером Ла Лиги

"Сливочные" нанесли почти 40 ударов по воротам, но это не принесло никакого результата.

Мадридский "Реал" в рамках 18-го тура Ла Лиги не сумел одолеть дома одного из аутсайдеров турнирной таблицы "Кадис".

Имея тотальное игровое преимущество и нанеся 36 ударов по воротам соперника подопечные Карло Анчелотти так и не сумели хотя бы раз отличиться в сетке их ворот. Королевский клуб имел 82% владения мячом, а показатель "ожидания голов" (Xg) равняется 2,8.

Невероятную игру показал и голкипер гостей, совершивший целых девять сэйвов. Как следствие, встреча завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0 .

Таким образом, потеряв очки с "Кадисом", мадридцы прервали десятиматчевую победную серию во всех турнирах. "Реал" не выиграл впервые с 27 октября. Тогда они сыграли вничью с "Осасуной" (0:0).

Несмотря на эту ничью, "Реал" остался на первой строчке турнирной таблицы. "Сливочные" набрали 43 очка. Отрыв от второго места, на котором идет "Севилья", составляет шесть баллов, однако "нервионцы" еще имеют игру в запасе;

"Кадис", в свою очередь, набрал 14 пунктов и остался на предпоследней, 19 позиции;

Уже 22 декабря "Реал" сыграет на выезде перенесенный матч 21 тура против "Атлетика".

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