"Реал" продлил контракт с единственным обладателем "Золотого мяча", оставшимся играть в Европе

Лука Модрич продолжит выступать за "Королевский клуб" до лета 2024 года.

Мадридский "Реал" объявил о продолжении сотрудничества с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

Новый контракт 37-летнего хавбека со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2024 года. Предыдущее соглашение игрока с клубом истекало этим летом.

Модрич выступает в составе мадридцев с 2012 года, когда перешел из английского "Тоттенхэма".

За одиннадцать сезонов хорват провел в футболке "бланкос" 488 матчей, в которых забил 37 голов и сделал 77 результативных передач.

За это время Лука выиграл с "Реалом" 23 трофея: 5 раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании, завоевал 2 Кубка и 4 Суперкубка Испании, четырежды выборол Суперкубок УЕФА и 5 раз триумфовал на Клубном чемпионате мира.

Также Модрич является обладателем "Золотого мяча" 2018 года. Он остается единственным обладателем этой престижной награды, который продолжает выступать в Европе.

Напомним, трое других обладателей "Золотого мяча" среди действующих футболистов покинули Европу. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") и Карим Бензема ("Аль-Иттихад") перебрались в чемпионат Саудовской Аравии, а Лионель Месси стал игроком американского "Интера" Майами.

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