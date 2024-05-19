"Реал" расписал безумную ничью с "Вильярреалом" – Лунин пропустил 4 гола от конкурента Довбика (видео)

Александер Серлот оформил покер в ворота "сливочных" и возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Испании.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" в феерическом поединке 37-го тура испанской Ла Лиги – 4:4 .

За первый тайм "сливочные" четырежды поразили ворота хозяев поля – дубль оформил Арда Гюллер, по одному разу отличились Хоселу и Лукас Васкес. "Желтая субмарина" до перерыва забила всего один мяч – постарался Александер Серлот.

Однако в начале второго тайма "Вильярреалу" удалось совершить невероятный камбэк. В течение восьми минут (с 48-й по 56-ю) Серлот забил в ворота Лунина еще три гола.

Благодаря покеру в ворота "Реала" норвежский нападающий возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Испании. Теперь в активе Серлота 23 забитые мячи. Это на два гола больше, чем у украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

Обзор матча "Вильярреал" – "Реал" Мадрид

"Реал" (94 очка) ранее досрочно гарантировал себе 36-й в клубной истории чемпионский титул. По этому показателю "сливочные" являются абсолютными рекордсменами чемпионата Испании. "Вильярреал" (52 балла) завершит сезон на восьмом месте.

В заключительном туре Примеры "сливочные" примут "Бетис", а "Желтая субмарина" в гостях сыграет с "Осасуной". Оба матча состоятся 25 мая.

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