"Реал" разбил соперника в чемпионате Испании – Бензема за 7 минут сделал хет-трик (видео)

Андрей Лунин провел встречу на скамейке для запасных.

Мадридский "Реал" на своем поле уничтожил "Вальядолид" в матче 27-го тура испанской Ла Лиги – 6:0 .

Команда Карло Анчелотти вышла вперед на 22-й минуте – Родриго отличился после передачи Марко Асенсио.

До перерыва "сливочные" успели забить еще три гола. Автором хет-трика всего в течение семи минут стал действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема.

Дважды французскому нападающему ассистировал Винисиус Жуниор. Еще однажды голевую передачу отдал Родриго.

На 66-й минуте Родриго мог оформить дубль, но гол бразильца был отменен после просмотра видеоповтора из-за игры рукой.

И все же, до финального свистка "Реал" забил еще дважды. На 73-й минуте ворота гостей поразил Асенсио. Точку в этом поединке в компенсированное время поставил Лукас Васкес.

Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча

"Реал" (59 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны" на 12 баллов. "Вальядолид" (28 пунктов) размещается на 16-й позиции.

В следующем туре "сливочные" 8 апреля примут "Вильярреал". На следующий день "Вальядолид" дома сыграет с "Мальоркой".

Читайте также:

Чемпионство все ближе: "Барселона" с дублем Левандовского уничтожила аутсайдера Ла Лиги (видео)

"Жирона" с Цыганковым на последних минутах выцарапала победу в каталонском дерби (видео)

Зинченко помог "Арсеналу" разгромно победить и сохранить отрыв от "Манчестер Сити" (видео)