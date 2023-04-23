"Реал" разобрался с соперником и сократил отставание от "Барселоны" в Примере (видео)

Гол и ассист записал в свой актив Марк Асенсио.
Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в домашнем матче 30-го тура испанской Ла Лиги – 2:0.
Подопечные Карло Анчелотти повели в счете перед перерывом. Марко Асенсио нанес точный удар после передачи Винисиуса Жуниора.
А на старте второго тайма Асенсио отличился и сам, в роли ассистента выступил Эдер Милитао.
После этого хотя бы сократить отставание в счете гостям не удалось. Мадридцы уверенно довели дело до своей победы.
Добавим, что украинский голкипер ",ланкос" Андрей Лунин провел весь поединок в запасе.
Обзор матча
"Реал" (65 очков) продолжает идти на втором месте в Ла Лиге – отставание мадридцев от "Барселоны" уменьшилось до 8 пунктов. "Сельта" (36 баллов) занимает 12-ю позицию в турнирной таблице.
В следующем туре "сливочные" 25 апреля на выезде сыграют с "Жироной" украинца Виктора Цыганкова. Днем позже "Сельта" примет аутсайдера чемпионата "Эльче".
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