"Реал" с хет-триком Мбаппе разбил "Манчестер Сити" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы вылетела из турнира, во второй раз проиграв "сливочным".

Мадридский "Реал" дома разбил "Манчестер Сити" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании завершился со счетом 3:1 .

Ко второй части двухматчевого противостояния команда Карло Анчелотти подошла в роли лидера, ведь в первой встрече в Англии мадридский клуб на последних минутах вырвал победу над "горожанами" (3:2).

Уже на старте ответного матча "сливочные" открыли счет – на 4-й минуте Килиан Мбаппе воспользовался забросом Рауля Асенсио из собственной половины поля и с линии штрафной перебросил Эдерсона, который далеко вышел из ворот.

На 33-й минуте "Королевский клуб" забил еще раз – Мбаппе получил передачу от Родриго и оформил дубль, с близкого расстояния отправив мяч в ворота подопечных Хосепа Гвардиолы.

Во втором тайме "Реал" сделал счет разгромным. На 61-й минуте Мбаппе оформил хет-трик – француз на правом углу штрафной получил мяч от Федерико Вальверде и низом пробил в дальний угол.

В конце матча английская команда забила гол престижа. На 90+2-й минуте Нико Гонсалес добил мяч в пустые ворота после того, как Омар Мармуш со штрафного попал в перекладину.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити"

Таким образом, "Реал" победил "Манчестер Сити" со счетом 6:3 по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Атлетико" или леверкузенским "Байером".

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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