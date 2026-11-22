"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" дома одержал волевую победу над "Сельтой" в матче 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счётом 2:1.

Гости неожиданно открыли счет уже на 6-й минуте встречи — голом отличился Пабло Дуран. На 38-й минуте "сливочные" имели отличную возможность отыграться, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

Реклама

Впрочем, во втором тайме подопечным Жозе Моуринью все же удалось совершить камбэк. На 66-й минуте Мбаппе реабилитировался и отдал голевой пас на Джуда Беллингема, что позволило мадридцам сравнять счет.

Реклама

А на 85-й минуте Карлос Эспи, который шестью минутами ранее вышел на замену вместо Эдуардо Камавинги, вырвал для "Королевского клуба" победу.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа, который на этой неделе продлил контракт с клубом.

В этом сезоне Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "Реал" во всех турнирах — победное Эль Классико против "Барселоны" (2:1).

После победы "Реал" (33 очка) догнал "Барселону" на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, однако у каталонцев еще есть игра в запасе. "Сельта" идет на 13-й позиции, имея в своем активе 13 баллов.

Реклама

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" 28 ноября примут "Алавес", а "небесно-голубые" 29 ноября дома сразятся с "Вильярреалом".

Перед этим оба клуба проведут матчи еврокубков: "Реал" 24 ноября примет нидерландский ПСВ в Лиге чемпионов, а "Сельта" 26 ноября на своем поле сыграет с английским "Борнмутом" в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил гол в матче чемпионата Нидерландов.

Новости партнеров