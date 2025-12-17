"Реал" с капитаном Луниным пробился в 1/8 финала Кубка Испании

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

В 1/16 финала "сливочные" обыграли "Талаверу" из 3-го дивизиона со счетом 3:2.

Главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо во второй раз в сезоне выпустил на поле Лунина в стартовом составе. Более того, 26-летний украинец впервые вышел с капитанской повязкой.

Реклама

"Королевский клуб" дважды поразил ворота соперника в конце первого тайма – на 41-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе, после чего на 45+1-й минуте автоголом отличился защитник "Талавери" Мануэль Фаррандо.

На 80-й минуте хозяева сократили отставание усилиями Науэля Арройо. Но на 88-й минуте Мбаппе оформил дубль, вернув "Реалу" гандикап в два мяча.

На 90+1-й минуте Лунин пропустил во второй раз – за "Талаверу" забил Гонсало Ди Ренсо. Впрочем, это не помешало "бланкос" одержать победу и выйти в следующий раунд.

Следующий поединок "Реал" проведет в субботу, 20 декабря, на своем поле против "Севильи" в чемпионате Испании.

Реклама

Сейчас мадридский клуб занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидера "Барселоны" на 4 очка.