ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

"Реал" с капитаном Луниным пробился в 1/8 финала Кубка Испании

Украинский голкипер впервые вышел на поле с капитанской повязкой "сливочных".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

В 1/16 финала "сливочные" обыграли "Талаверу" из 3-го дивизиона со счетом 3:2.

Главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо во второй раз в сезоне выпустил на поле Лунина в стартовом составе. Более того, 26-летний украинец впервые вышел с капитанской повязкой.

"Королевский клуб" дважды поразил ворота соперника в конце первого тайма – на 41-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе, после чего на 45+1-й минуте автоголом отличился защитник "Талавери" Мануэль Фаррандо.

На 80-й минуте хозяева сократили отставание усилиями Науэля Арройо. Но на 88-й минуте Мбаппе оформил дубль, вернув "Реалу" гандикап в два мяча.

На 90+1-й минуте Лунин пропустил во второй раз – за "Талаверу" забил Гонсало Ди Ренсо. Впрочем, это не помешало "бланкос" одержать победу и выйти в следующий раунд.

Следующий поединок "Реал" проведет в субботу, 20 декабря, на своем поле против "Севильи" в чемпионате Испании.

Сейчас мадридский клуб занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидера "Барселоны" на 4 очка.

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie