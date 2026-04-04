"Реал" с капитаном Луниным сенсационно проиграл аутсайдеру чемпионата Испании

Мадридский "Реал" на выезде проиграл "Мальорке" в матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок в городе Пальма-де-Майорка завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

"Мальорка" открыла счет в конце первого тайма благодаря голу Ману Морланеса.

Во втором тайме "сливочные" отыгрались — Эдер Милитао отличился на 88-й минуте.

В компенсированное время "Мальорка" вырвала сенсационную победу — на 90+1-й минуте решающий гол забил Ведат Мурики.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл весь матч.

Лунин — первый украинец, который начал поединок Ла Лиги в статусе капитана.

Для 27-летнего украинского голкипера это был второй матч в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что основной вратарь "бланкос" бельгиец Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

Полную версию матча смотрите на MEGOGO.

После этого поражения "Реал" (69 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Альваро Арбелоа на 4 балла отстают от лидера чемпионата "Барселоны", у которой еще есть матч в запасе.

"Мальорка" (31 пункт) благодаря победе над "Королевским клубом" покинула зону вылета, поднявшись на 17-ю позицию в Примере.

В следующем туре чемпионата Испании "бланкос" 10 апреля примут "Жирону", а "Мальорка" 12 апреля дома встретится с "Райо Вальекано".

Перед этим "Реал" во вторник, 7 апреля, примет "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.