"Реал" с Луниным эффектно уничтожил "Жирону" Цыганкова и Довбика в битве лидеров Ла Лиги (видео)

"Реал" разгромил "Жирону" в центральном матче 24-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 4:0 .

Хозяева поля вышли вперед уже на шестой минуте – Винисиус Жуниор получил пас от Федерико Вальверде и издалека шикарным ударом отправил мяч в "девятку" ворот Пауло Гассаниги.

На 35-й минуте "Королевский клуб" удвоил свое преимущество – Винисиус красивой передней нашел в штрафной Джуда Беллингема, а тот непринужденно обошел голкипера и пробил в пустые ворота.

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти довели дело до разгрома. На 54-й минуте Беллингем оформил дубль, с близкого расстояния добив мяч в сетку после того, как Гассанига потянул удар Винисиуса.

А на 61-й минуте Родриго получил мяч от Винисиуса, дотянул его до штрафной площадки и нанес точный удар в дальний угол.

Отметим, что украинский голкипер Андрей Лунин отыграл полный матч за "Реал". В то время как украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик провели на поле 70 минут за "Жирону", после чего их заменили.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Жирона"

После этой победы "Реал" (61 балл) упрочил свое лидерство в чемпионате Испании. Мадридцы теперь опережают идущую второй "Жирону" на 5 очков.

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" 18 февраля на выезде сыграют против "Райо Вальекано", а подопечные Мичела днем позже в гостях встретятся с "Атлетиком" Бильбао.

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