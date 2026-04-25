ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
102
Время на прочтение
2 мин

"Реал" с Луниным на последних минутах упустил победу над "Бетисом" в Ла Лиге

"Сливочные" в очередной раз потеряли очки, приблизив "Барселону" к чемпионству.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" в матче 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ла Картуха" в Севилье завершился со счетом 1:1.

"Сливочные" открыли счет на 17-й минуте встречи, когда точный удар нанес звездный бразильский форвард Винисиус Жуниор.

Однако удержать победный счет подопечные Альваро Арбелоа не сумели — в компенсированное ко второму тайму время, на 90+3-й минуте, хозяева вырвали ничью благодаря голу Эктора Бельерина.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отыграл весь матч, совершив три сейва.

Это был 11-й матч Лунина за "Королевский клуб" в этом сезоне — он неизменно пропускал хотя бы один гол в каждом из них.

Отметим, что основной вратарь мадридцев бельгиец Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы.

После этого матча "Реал" (74 очка) продолжает занимать второе место в Ла Лиге. Мадридский клуб на 8 баллов отстает от "Барселоны", которая имеет игру в запасе. "Бетис" (50 пунктов) находится на пятой позиции.

В следующем туре Примеры "бланкос" 3 мая на выезде сыграют с "Эспаньолом", а "зелено-белые" в тот же день примут "Реал Овьедо".

Ранее сообщалось, что звездный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит остаток сезон из-за травмы.

Также мы рассказывали, что форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко заинтересовал клубы из топ-5 лиг Европы.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie