"Реал" с Луниным на последних минутах упустил победу над "Бетисом" в Ла Лиге
"Сливочные" в очередной раз потеряли очки, приблизив "Барселону" к чемпионству.
Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" в матче 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ла Картуха" в Севилье завершился со счетом 1:1.
"Сливочные" открыли счет на 17-й минуте встречи, когда точный удар нанес звездный бразильский форвард Винисиус Жуниор.
Однако удержать победный счет подопечные Альваро Арбелоа не сумели — в компенсированное ко второму тайму время, на 90+3-й минуте, хозяева вырвали ничью благодаря голу Эктора Бельерина.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отыграл весь матч, совершив три сейва.
Это был 11-й матч Лунина за "Королевский клуб" в этом сезоне — он неизменно пропускал хотя бы один гол в каждом из них.
Отметим, что основной вратарь мадридцев бельгиец Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы.
После этого матча "Реал" (74 очка) продолжает занимать второе место в Ла Лиге. Мадридский клуб на 8 баллов отстает от "Барселоны", которая имеет игру в запасе. "Бетис" (50 пунктов) находится на пятой позиции.
В следующем туре Примеры "бланкос" 3 мая на выезде сыграют с "Эспаньолом", а "зелено-белые" в тот же день примут "Реал Овьедо".
