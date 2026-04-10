"Реал" с Луниным не сумел обыграть "Жирону" с Цыганковым в матче Ла Лиги

"Реал" Мадрид — "Жирона" / © Associated Press

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Жироной" в домашнем матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния "сливочные" открыли счет — на 51-й минуте точный удар нанес Федерико Вальверде.

На 62-й минуте каталонцы отыгрались — Тома Лемар забил гол, который в итоге принес его команде ничью.

В составе "Реала" полный матч отыграл украинский голкипер Андрей Лунин. Основной вратарь "Королевского клуба" бельгиец Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы.

У "Жироны" весь поединок на поле провел украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Еще два украинских футболиста "Жироны" участия в матче не приняли. Форвард Владислав Ванат не попал в заявку на игру из-за травмы — он выбыл до конца сезона. В то время как вратарь Владислав Крапивцов остался на скамейке для запасных.

После этого матча "Реал" (70 очков) продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Альваро Арбелоа на 6 баллов отстают от лидера чемпионата "Барселоны", которая имеет игру в запасе.

"Жирона" (38 пунктов) располагается на 12-й позиции в чемпионате Испании.

В следующем туре Примеры "бланкос" 21 апреля примут "Алавес", а подопечные Мичела в тот же день дома сразятся с "Бетисом".

Перед этим "Реал" 15 апреля в Мюнхене проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Первая игра в Мадриде завершилась поражением испанского гранда со счетом 1:2.