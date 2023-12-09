"Реал" с Луниным неожиданно потерял очки и поставил под сомнение свое лидерство в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал " украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сыграл вничью с "Бетисом" в матче 16-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второй половины противостояния команда Карло Анчелотти открыла счет усилиями Джуда Беллингема.

Отметим, что для 20-летнего англичанина это уже 12-й гол в 14 матчах этого сезона Ла Лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку, а также имеет в своем активе два ассиста.

Однако удержать победу "сливочным" не удалось. На 66-й минуте нападающий "Бетиса" Айтор Руибаль пушечным ударом в "девятку" принес своему клубу ничью.

Лунин вышел в стартовом составе "Реала" и отыграл полный матч. За игру украинский вратарь совершил несколько сейвов, в том числе отразил сложный удар с близкого расстояния Айосе Переса.

Этот матч стал для Андрея восьмым за "Королевский клуб" в этом сезоне. В предыдущих играх он пропустил четыре мяча и четырежды отыграл "на ноль".

Обзор матча "Бетис" – "Реал" Мадрид

"Реал" (39 очков) стал единоличным лидером Примеры и опережает "Жирону" Виктора Цыганкова и Артема Довбика на один балл. В воскресенье, 10 декабря, команда украинцев сыграет против "Барселоны" в каталонском дерби. "Бетис" (26 пунктов) находится на седьмом месте.

В следующем туре мадридцы 17 декабря примут "Вильярреал". В этот же день "Бетис" на выезде сразится с "Реалом Сосьедад".

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