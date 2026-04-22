"Реал" с Луниным обыграл "Алавес" в матче Ла Лиги

"Реал" Мадрид — "Алавес" / © Associated Press

Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в домашнем матче 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

"Сливочные" открыли счет на 30-й минуте встречи благодаря голу Килиана Мбаппе.

На старте второго тайма подопечные Альваро Арбелоа увеличили свое преимущество — на 50-й минуте отличился Винисиус Жуниор.

В компенсированное время, на 90+3-й минуте, гости сократили отставание — ворота украинца Андрея Лунина, который отыграл весь матч и совершил четыре сейва, поразил Тони Мартинес.

Отметим, что основной голкипер "Королевского клуба" бельгиец Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы.

После этой победы "Реал" (73 очка) продолжает занимать второе место в Ла Лиге и сократил отставание от "Барселоны" до 6 баллов, но у каталонцев есть игра в запасе. "Алавес" (33 пункта) находится на 17-й позиции — на грани зоны вылета.

В следующем туре Примеры "бланкос" 24 апреля на выезде сыграют с "Бетисом", тогда как "Алавес" днем позже примет "Мальорку".

