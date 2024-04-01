"Реал" с Луниным обыграл "Атлетик" и не подпустил конкурентов в чемпионской гонке (видео)

"Сливочные" опережают "Барселону" на восемь очков, а "Жирону" – на десять.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина победил "Атлетик" Бильбао в домашнем матче 30-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Карло Анчелотти забили по голу в каждом из таймов. На 8-й минуте счет открыл Родриго после передачи Браима Диаса.

В середине второго тайма "сливочные" укрепили свое преимущество. На 73-й минуте Родриго оформил дубль, ассист занес в свой актив Джуд Беллингем.

Лунин вышел в стартовом составе "Королевского клуба" и провел на поле весь матч. Это 11-й "сухой" поединок украинского вратаря за мадридцев в этом сезоне.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Атлетик"

Таким образом, "Реал" (75 очков) лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский клуб опережает "Барселону" на восемь баллов, а "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова – десять. "Атлетик" (56 пунктов) занимает четвертое место.

В следующем туре испанского чемпионата "Реал" 13 апреля на выезде сыграет с "Мальоркой". Днем позже "Атлетик" будет принимать "Вильярреал".

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