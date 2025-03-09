"Реал" с Луниным обыграл "Райо Вальекано" и догнал "Барселону" на вершине Ла Лиги (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома победил "Райо Вальекано" в матче 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. На 30-й минуте хозяев поля вывел вперед Килиан Мбаппе, а через четыре минуты преимущество "Королевского клуба" укрепил Винисиус Жуниор.

Гости ответили на 45+2-й минуте точным ударом Педро Диаса, но это не помешало подопечным Карло Анчелотти в итоге одержать победу.

Лунин провел на поле весь поединок. Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил отдых перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (первая игра между мадридскими клубами закончилась со счетом 2:1 в пользу "бланкос"), который состоится в среду, 12 марта.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Райо Вальекано"

После этой победы "Реал" (57 очков) догнал "Барселону" на вершине Ла Лиги. Правда, каталонцы сыграли на один матч меньше. "Райо Вальекано" (36 баллов) находится на седьмой позиции.

В следующем туре Примеры "сливочные" 15 марта на выезде встретятся с "Вильярреалом", а "Райо Вальекано" днем позже примет "Реал Сосьедад".

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