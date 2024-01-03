"Реал" с Луниным одолел соперника в 19-м туре и стал единоличным лидером Ла Лиги (видео)

Гол Антонио Рюдигера принес "сливочным" победу над "Мальоркой".
Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома обыграл "Мальорку" в матче 19-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече подопечные Карло Анчелотти забили во втором тайме. На 78-й минуте Антонио Рюдигер в центре штрафной площадки головой замкнул подачу Луки Модрича с углового.
Лунин вышел в стартовом составе "Королевского клуба" и провел на поле весь матч. На 45+3-й минуте украинский вратарь получил желтую карточку за апелляции к арбитру.
За весь поединок "Мальорка" нанесла 7 ударов по воротам Лунина, из них ни одного в створ.
Это был 10-й матч для Лунина за "Реал" во всех турнирах в этом сезоне. Пять из них украинский вратарь отыграл "на ноль".
Обзор матча "Реал" Мадрид – "Мальорка"
Таким образом "Реал" (48 очков) закрепился на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги. "Сливочные" на три балла опережают "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая сегодня примет "Атлетико". В свою очередь, "Мальорка" с 18 пунктами идет на 14-й позиции.
В следующем туре "Реал" 21 января примет "Альмерию", а "Мальорка" 13 января дома встретится с "Сельтой".
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