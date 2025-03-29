"Реал" с Луниным оформил победный камбэк и догнал "Барселону" на вершине Ла Лиги (видео)

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина обыграл "Леганес" в домашнем матче 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 3:2 .

Хозяева поля открыли счет на 32-й минуте, когда пенальти реализовал Килиан Мбаппе.

Однако еще до перерыва гости ответили своими двумя голами. На 33-й минуте счет сравнял Диего Гарсия, а на 41-й минуте Дани Раба неожиданно вывел "Леганес" вперед.

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Во втором тайме подопечным Карло Анчелотти удалось оформить камбэк. На 47-й минуте паритет в игре восстановил Джуд Беллингем. А на 76-й минуте Мбаппе забил победный мяч, оформив дубль.

Отметим, что в этом матче из-за травмы основного голкипера команды Тибо Куртуа ворота "сливочных" защищал Лунин, который пропустил два гола.

Для Андрея это был 11-й матч за "Реал" в этом сезоне во всех турнирах. Суммарно 26-летний украинец пропустил 15 голов. Четыре раза он оставлял свои ворота "сухими".

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Леганес"

Благодаря этой победе "Реал" по очкам догнал "Барселону" в турнирной таблице Ла Лиги (по 63), но каталонцы все равно лидируют, имея матч в запасе.

"Леганес" с 27 баллами находится в зоне вылета, на 18-й строчке элитного дивизиона чемпионата Испании.

В следующем туре Примеры "бланкос" 5 апреля примут "Валенсию", а "Леганес" 7 апреля дома встретится с "Осасуной".